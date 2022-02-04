У США появилась информация, что Россия хочет сымитировать нападение Украины на ОРДЛО

Как передает портал «Комментарии», рейтинговые западные СМИ «The Washington Post», «The New York Times» снова пестрят громкими заголовками о том, что США стало известно о том, что Москва готовит провокационное видео, которое должно стать поводом для вторжения российских войск в Украину. Якобы на видео должны быть обстрелы жилых кварталов Донбасса украинской армией, в частности с применением беспилотников «Байрактар» и другого оружия, которое есть на вооружении украинской армии.

Российские войска. Фото: Минобороны РФ

Издание отмечают, что чиновники США считают, что Россия может прибегнуть к проверенной ранее практике – представить видео, как доказательство силовой зачистки Донбасса украинской армией, после чего вторгнуться вглубь Донбасса или же после публикации видео предложить главарям боевиков «ДНР» и «ЛНР» обратиться к России с официальным запросом помочь военной силой.

При этом чиновники США не готовы пока что представить прямые доказательства плана Кремля, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы.

Отмечается, на видео должны быть кадры массовых убийств мирных граждан и разрушенных домов. На видео должна быть запечатлена поддельная украинская военная техника, а также актеры, которые должны сыграть убитых горем русскоговорящих местных жителей Донбасса, которые клянут украинских военных и призывают защитить их Россию. В США считают, что данное видео может появиться, как в Украине, так и за рубежом.

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