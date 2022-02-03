праздники — 4 февраля — праздники 4 февраля — именины 4 февраля — именинники — какой сегодня праздник

В Украине 4 февраля православные чтят память апостола от семидесяти Тимофея, епископа Ефесского, а также память преподобномученика Анастасия Печерского.
Праздники 4 февраля
В народе говорили, что вместе с Тимофеем приходят последние крепкие морозы
Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
Что нельзя делать 4 февраля:
• Рассказывать сны которые, приснившиеся в ночь на 4 февраля;
• Идти на риск.
Приметы 4 февраля:
• Если в полдень солнце светит, то это к ранней весне.
• Если метель метет, значит вся неделя будет с метелями.
• Если снегопад, это к хорошему урожаю летом.
Что отмечают в мире 4 февраля:
• День вакуума
• День почтальона в США
• День каши в Латвии
• День неандертальца.
• Новый год в Японии.
Знаменательные события 4 февраля:
• В 2004 году начала работу социальная сеть Facebook.
• В 1899 году был основан «Вердер», футбольный клуб из города Бремен
• В 1906 году департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.
• В 1945 году Бельгия полностью освобождена от нацистской оккупации
• В 1906 году Томбо, американский астроном, открывший Плутон
• В 1902 году Чарльз Линдберг, американский пилот, который совершил первый одиночный перелет через Атлантику
• В 1880 году Климент Квитка, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леся Украинка)
Именины 4 февраля:
• Католические: Андреа, Вероника, Гилберт, Джон, Екатерина, Римберт
• Православные: Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Николай, Пётр, Тимофей, Яков
Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом. Ученые нашли общие мишени в лечении диабета и гипертонии, в будущем это поможет создать препарат от этих заболеваний.
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