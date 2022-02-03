Користь читання для організму

Читання сприяє встановленню нових зв’язків між різними частинами мозку. Невелике дослідження 2013 року показало, що читання якогось роману збільшує взаємодії між частинами мозку, які контролюють обробку мовлення. Читання викликало довгострокові зміни у двосторонній соматосенсорній корі – частині мозку, яка обробляє сенсорну інформацію.





2. Запобігає віковому зниженню когнітивних функцій

Читання як частина процесу пізнання включає здатність вчитися, запам’ятовувати і робити судження. Увага і пам’ять — це два аспекти когнітивного функціонування, які найбільш схильні до старіння. Вчені вважають, що читання може зменшити вікове зниження когнітивних функцій. Читання навіть пов’язане з нижчим ризиком старечого недоумства.

3. Знижує рівень стресу

Всього 30 хвилин читання щодня можуть зменшити фізичні та емоційні ознаки стресу. У ході дослідження після півгодинного читання у добровольців спостерігалося зниження фізичних маркерів стресу, таких як частота серцевих скорочень та артеріальний тиск порівняно з тим, що було до читання. На жаль, сьогодні читання новин не може нас розслабити. Натомість краще вибрати романи, оповідання чи інші матеріали.

4. Довголіття

Велике 12-річне дослідження, опубліковане у 2017 році, показало, що читання книг пов’язане із 20-відсотковим зниженням ризику смертності. Звичайно, книга не може збільшити тривалість життя сама по собі, але вона пов’язана із загальним здоровим способом життя та меншим ризиком ранньої смерті.

5. Покращує пам’ять та концентрацію

Хоча мозок не є м’язом, він все одно отримує користь від фізичних вправ. Подібно до того, як підняття ваги робить наше тіло сильнішим, читання може зміцнити пам’ять і концентрацію. Коли люди читають, то створюють «думку» написаного тексту. Ця карта допомагає обробляти слова, які ми читаємо, а також запам’ятовувати знання.