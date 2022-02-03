На пике в Украине будет 200 тысяч случаев коронавируса в сутки, – врач

Может быть аж в пять раз больше случаев коронавируса в сутки, чем мы видим сейчас. Так считает врач Тарас Жиравецкий. Он является советником городского главы Львова по медицинским вопросам.

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Как я и прогнозировал, на пике мы будем иметь больше 200 тысяч новых случаев в сутки,

– считает Жиравецкий.

По его словам, самыми сложными будут следующие 2 – 3 недели. Впрочем, дальше волна должна пойти на спад.

Заболеваемость растет

Врач считает, что 4 из 5 украинцев не попадают в статистику.

Он объяснил, что сейчас тестируют меньше 200 тысяч украинцев в сутки, именно поэтому подтвердили только 40 тысяч новых случаев за последние сутки.

Поэтому получается, что примерно 2% тех, кто заболел, попадают в больницу.

Справка. За последние сутки, 2 февраля, в больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

По его словам, большинство тех, кто попадает сейчас с коронавирусом в больницы, заболели впервые.

Что говорят другие прогнозы

Текст публикации Тараса Жиравецкого:

Волна Омикрона в Украине подходит к пику. Как я и прогнозировал, на пике мы будем иметь больше 200 тысяч новых случаев в сутки. Сейчас просто мы тестируем меньше 200 тысяч в сутки, поэтому у нас только 40 000 новых случаев за сутки, и 4 из 5 украинцев не попадают в статистику. Таким образом у нас получается, что примерно 2% заболевших попадают в больницу, сегодня 4000+ госпитализированы. Большинство тех, кто попадает сейчас с ковидом в больницы, заболели впервые. Следующие 2 – 3 недели будут самыми сложными, а дальше волна должна пойти на спад. Всем желаю покоя, здоровья и мира!