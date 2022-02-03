МОЗ рассказали, какие области лидируют по количеству госпитализированных пациентов с COVID-19

Стремительный рост числа пациентов с COVID-19 наблюдается именно в тех регионах, где наименьший процент вакцинированных лиц. Преимущественно, это западные области.

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Лидеры госпитализаций

Так, Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений – 64,8% (2 193 человека).

Также высокий уровень госпитализаций зафиксировали в таких областях:

Хмельницкой;

Ровненской;

Тернопольской.

В целом в стране заполненность ковидных отделений составляет 38%. Сейчас госпитализировали в общей сложности 26 681 человек.

Справка. За последние сутки, 2 февраля, в больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

Рекорд новых больных

В целом в Украине сейчас также зафиксировали очередной рекорд больных – 39 620 случаев коронавируса. К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. ​В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (2 437) и в таких областях:

Одесской – 2 982;

Житомирской – 2 933;

Ивано-Франковской – 2 423;

Львовской – 2 369;

Хмельницкой – 2 283 областях.

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала

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