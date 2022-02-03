Отмена призыва в Украине — Резников озвучил подробности

По словам Главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военный призыв хотят отменить, поскольку украинская власть планирует перейти к формированию профессиональной армии. Об этом министр заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.

Алексей Резников — фото: Офис президента

Резников отметил, что в состав Вооруженных Сил Украины входят три категории:

1. Наименьшая — призывники. Люди, которые по старой традиции приглашаются в центры комплектации и могут полтора года нести службу. Сегодня это 10% от численности ВСУ (261 тысяча украинцев);

2. Контрактники — мужчины и женщины, заключающие контракт, длительностью от восьми месяцев до трех лет;

3. Граждане, несущие службу более десяти лет.

По словам министра обороны, идея главы государства Владимира Зеленского заключается в том, чтобы на протяжении четырех лет в плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это, отмечает Резников, позволит отказаться от срочного призыва, не долгосрочных контрактов, а также будет позиционировать службу в рядах ВСУ «привлекательной и интересной профессией».

Резников добавил, что сейчас Минобороны работает над соответствующими проектами законов.

«Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв», — сообщил министр.

Кроме того, по словам Резникова, уже с 2024 года в Украине могут вовсе отменить срочную службу в армии.

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» — Германия поощряет российскую агрессию: Резников заявил, что Москва планирует возродить ГДР.

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