Отмена призыва в Украине — Резников озвучил подробности

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По словам Главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военный призыв хотят отменить, поскольку украинская власть планирует перейти к формированию профессиональной армии. Об этом министр заявил на брифинге, пишет РБК-Украина. 

Резников рассказал, почему в Украине хотят отменить призыв в армию

Алексей Резников — фото: Офис президента

Резников отметил, что в состав Вооруженных Сил Украины входят три категории: 

1. Наименьшая — призывники. Люди, которые по старой традиции приглашаются в центры комплектации и могут полтора года нести службу. Сегодня это 10% от численности ВСУ (261 тысяча украинцев); 

2. Контрактники — мужчины и женщины, заключающие контракт, длительностью от восьми месяцев до трех лет; 

3. Граждане, несущие службу более десяти лет. 

По словам министра обороны, идея главы государства Владимира Зеленского заключается в том, чтобы на протяжении четырех лет в плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это, отмечает Резников, позволит отказаться от срочного призыва, не долгосрочных контрактов, а также будет позиционировать службу в рядах ВСУ «привлекательной и интересной профессией». 

Резников добавил, что сейчас Минобороны работает над соответствующими проектами законов. 

«Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв», — сообщил министр. 

Кроме того, по словам Резникова, уже с 2024 года в Украине могут вовсе отменить срочную службу в армии. 

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» — Германия поощряет российскую агрессию: Резников заявил, что Москва планирует возродить ГДР. 

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