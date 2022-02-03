В Германии тоже рекомендуют вакцинацию 4 дозой

Вторая ревакцинация в Германии
Об этом заявил глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) Томас Мартенс. По его словам, последние данные из Израиля свидетельствуют о том, что четвертая доза показала «некоторое улучшение защиты от инфекции и более значительное улучшение защиты от тяжелого течения заболевания».
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Поэтому STICO вскоре выпустит свою рекомендацию по второй ревакцинации мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna).
Относительно вакцин, которые были адаптированы к варианту «Омикрон», то комиссия должна сначала дождаться данных клинических исследований Moderna и Biontech/Pfizer,
– заметил Мартенс.
Четвертая доза вакцинации против коронавируса
- Израиль первым в мире начал прививать четвертой дозой COVID-вакцины всех взрослых. Там уже сотни тысяч людей прошли через вторую ревакцинацию
- Израильский медицинский центр «Шиба» ранее сообщал, что четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка.
- Ранее эти же ученые заявили, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз.
- В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также позволил прививать четвертой дозой вакцины против коронавируса.
- А в Турции одобрили пятую дополнительную дозу вакцины. Прививки позволили тем людям, которые уже получили две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech.