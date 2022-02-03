Как не подцепить Омикрон: практические советы

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Кроме того, новый штамм характеризуется большей заразностью. Именно поэтому в эксперты призывают не только к вакцинации, но и соблюдать карантинные меры.

Внимание В ВОЗ рассказали, как быстро распространяется подвид Омикрона

Вакцинированным также стоит придерживаться противоэпидемических правил,
– подчеркнули в сообщении.

Как не заразиться штаммом Омикрон

  • Обязательно вакцинируйтесь и получите бустерную дозу прививки против COVID-19

Вакцинированные люди также могут заразиться коронавирусом. Возможно, с меньшей вероятностью, как и передать вирус другим. Бустерные вакцины могут уменьшить этот процесс. Даже если привитый человек заразится, его состояние и выздоровление пройдет легче.

  • Придерживайтесь противоэпидемических правил

Носите маски, избегайте скопления людей, тщательно мойте руки, избегайте физических контактов, соблюдайте социальную дистанцию.

  • Отложите поход в заведения общественного питания

Медики отмечают, что не стоит рисковать из-за высокой волны заражений. Омикроном легко заразиться в ресторане. Особенно, если вы сидите слишком близко к другим посетителям, а помещение плохо проветривается. Заказывайте еду с собой.

  • Воздержитесь от туристических путешествий до стабилизации ситуации

«Если же необходимость в поездках превышает риски, соблюдайте карантинные меры», – отметили в сообщении.

Симптоми Омікрону
Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео