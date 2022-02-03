Как не подцепить Омикрон: практические советы

Кроме того, новый штамм характеризуется большей заразностью. Именно поэтому в эксперты призывают не только к вакцинации, но и соблюдать карантинные меры.
Внимание В ВОЗ рассказали, как быстро распространяется подвид Омикрона
Вакцинированным также стоит придерживаться противоэпидемических правил,
– подчеркнули в сообщении.
Как не заразиться штаммом Омикрон
- Обязательно вакцинируйтесь и получите бустерную дозу прививки против COVID-19
Вакцинированные люди также могут заразиться коронавирусом. Возможно, с меньшей вероятностью, как и передать вирус другим. Бустерные вакцины могут уменьшить этот процесс. Даже если привитый человек заразится, его состояние и выздоровление пройдет легче.
- Придерживайтесь противоэпидемических правил
Носите маски, избегайте скопления людей, тщательно мойте руки, избегайте физических контактов, соблюдайте социальную дистанцию.
- Отложите поход в заведения общественного питания
Медики отмечают, что не стоит рисковать из-за высокой волны заражений. Омикроном легко заразиться в ресторане. Особенно, если вы сидите слишком близко к другим посетителям, а помещение плохо проветривается. Заказывайте еду с собой.
- Воздержитесь от туристических путешествий до стабилизации ситуации
«Если же необходимость в поездках превышает риски, соблюдайте карантинные меры», – отметили в сообщении.
Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала