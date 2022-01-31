Фильмы о войне на Донбассе отмечены наградами на фестивале в США

Фильмы украинского производства о войне на Донбассе получили знаки отличия международного фестиваля Sundance Film Festival 2022, проходящего в США. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Twitter.

Украинские фильмы получили награды на фестивале, фото Facebook

Киноленты совместного производства украинских и иностранных кинокомпаний получили награды в двух конкурсах – «Всемирный конкурс художественных фильмов (драма)» и «Всемирный конкурс документальных фильмов».

Режиссерской премией отметили Марину Горбач, режиссера фильма о войне на Донбассе под названием «Клондайк». Также премию получил режиссер фильма «Дом из осколков», который снимали на украинских территориях, что пострадали от военных действий. Над фильмом работали датчане, шведы и украинцы. Режиссер – Симон Леренг Вильмонт. Оба фильма сняты при поддержке Госкино.

По словам продюсера ленты «Дом из осколков», съемочной команде было тяжело психологически работать над ней. В фильме раскрывают судьбы детей из приюта, расположенного неподалеку от территорий, где взрываются мины и стреляют «грады». О своей жизни рассказывают воспитательницы и сами воспитанники.

В «Клондайке» сюжет разворачивается в то время, когда был сбит самолет MH17 Malaysia Airlines – июль 2014 года. В фильме показано, как жители села в Донецкой области переживают трагедию и захват населенного пункта террористическими группировками, воюющими против украинской армии.

«С течением времени, после крушения, международные СМИ перестали говорить о продолжающейся до сих пор войне в Украине. «Клондайк» рассказывает всего о нескольких днях из жизни семьи во время войны, но для меня важно подчеркивать, что война в Украине была до событий фильма и продолжается после его окончания. Я хотела оставить у зрителя эмоциональный вопрос: как человек живет во время войны? Это то, что больше всего мотивировало меня на создание фильма», — говорит Марина Горбач.

В 2022 году в связи с пандемией кинофестиваль прошел онлайн. Также было организовано виртуальное шоу награждения победителей и номинантов.

Как сообщал портал «Комментарии», историческая драма украинского режиссера завоевала награду Будапештского кинофестиваля.

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