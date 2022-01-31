Онколог назвал «утренние» симптомы рака

Врач-онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания.

В беседе специалист разъяснил, что эти симптомы могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, в частности на интоксикацию или падение гемоглобина.

Между тем в любом случае они говорят о негативных изменениях в работе организма. При появлении первых признаков быстрой утомляемости, усталости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке следует обязательно обратиться к врачу.

Базылев пояснил, что при таком раскладе необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро устранить ее.

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