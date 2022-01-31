Эндокринолог назвала неочевидные причины хронической усталости

Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса рассказала, из-за чего человек может испытывать хроническую усталость.

Как отметила специалист, хроническая усталость и отсутствие сил — признаки банального переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса. В таком случае врач рекомендовала найти время на отдых — возможно, уйти в небольшой отпуск и посмотреть на самочувствие после отдыха.

«Помогут восьмичасовой сон, полноценное и сбалансированное питание, посильная физическая активность, например прогулка перед сном», — отметила Садовская.

Однако иногда причиной хронической усталости может стать не сбой режима, а болезнь. Постоянный упадок сил может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы); железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулез, ВИЧ-инфекция, депрессия, онкологические заболевания.

«Если усталость не проходит даже после того, как вы наладили режим и отдохнули, лучше обратиться к специалисту — для начала к терапевту или эндокринологу. <…> Специалист сможет составить полную картину вашего состояния: выявит дополнительные симптомы, оценит внешние проявления (цвет кожи, слизистых, участки гиперпигментации или выпадения волос), измерит показатели давления и многое другое», — подчеркнула эндокринолог.

Садовская привела статистику, согласно которой около 18% пациентов, которые лечатся от депрессии, на самом деле страдают от гипотиреоза.

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