В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6278, в котором предлагают пересмотреть срок, на который у водителя могут забрать удостоверения. В частности, в тексте законодательной инициативы говорится, что за грубые систематические нарушения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд сможет лишать водительского удостоверения навсегда, передает портал «Комментарии».

Пожизненное лишение водительского удостоверения в Украине. Фото из открытых источников

«Необходимость принятия закона обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране. Создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения является насущным вопросом сегодняшнего дня», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время максимальный срок, на который в Украине водителей лишают удостоверения — это период в 10 лет. Чаще всего, это касается водителей, которых поймали в нетрезвом виде. Именно за это правонарушение прежде всего лишают водительских прав.

Предлагаемый законопроект вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях (статья 30) и в Уголовный кодекс Украины (статья 55). По мнению авторов инициативы, пожизненное лишение водительского удостоверения — это решение, которое уменьшит случаи вождения в нетрезвом виде, но в то же время такое внедрение не требует никаких финансовых расходов из государственного бюджета.

«Изменения позволят дисциплинировать водителей на дорогах и сохранить жизнь людей», – считают авторы законопроекта №6278.

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