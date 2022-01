Назван лучший напиток для замедления старения

Физическая активность, спокойный сон, снижение стресса и здоровое питание могут помочь замедлить процесс старения, усилить эффект от этого может зеленый чай. Об этом заявила автор книг, американский диетолог Кортни Д’Анджело.

Как показали исследования, зеленый чай может помочь ускорить обмен веществ, снизить риск возникновения некоторых видов рака и улучшить ментальное здоровье.

«Зеленый чай богат антиоксидантами, укрепляет иммунитет, снижает воспаление и стимулирует выработку коллагена, что позволяет выглядеть моложе», — сказала она 23 января порталу Eat This, Not That!

Также зеленый чай содержит полифенолы, которые помогают бороться с болезнями сердца сердца и диабетом.

По словам диетолога, зеленый чай содержит кофеин, поэтому чрезмерного употребления напитка надо избегать при повышенном уровне беспокойства.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!