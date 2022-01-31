Назван полезный напиток для снижения давления

Снизить артериальное давление помогают не только лекарственные препараты, но и привычные для нас продукты, например морковный сок. Его регулярное употребление способно заметно облегчить жизнь людей при гипертонии

Морковный сок способен нейтрализовать влияние соли на организм, которая нередко становится причиной гипертонии.

«Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление», — пишет автор Харриет Уайтхед.

Согласно данным исследования, которые приводит Уайтхед, употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. В эксперименте приняли участие 2195 человек.

Автор также отметила, что только в Великобритании гипертония была диагностирована у 5 млн взрослых.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!