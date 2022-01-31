Врач рассказал, каким людям не придется вакцинироваться всю жизнь

Граждане, которые относятся к группе риска, должны даже не задумываться о том, стоит ли соглашаться на бустерную дозу вакцинации против коронавируса или нет. Ее нужно делать, чтобы предотвратить тяжелый исход болезни при заражении. Как передает портал «Комментарии», об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. Также врач прокомментировала прогнозы некоторых медиков о том, что вакцинироваться теперь придется всю оставшуюся жизнь.

Ольга Голубовская. Фото: УНН

Ольга Голубовская пояснила, благодаря тому, что уже появился ряд препаратов, которые доказали свою эффективность в лечении COVID-19, вакцинированным людям не нужно будет периодически вакцинироваться.

Инфекционист считает, что спустя определенное время Минздрав издаст рекомендации, определив, кому стоит обязательно делать вакцинацию, а, кому можно от этого будет воздержаться.

По словам врача-инфекциониста, новые штаммы коронавируса научились обходить тот иммунитет, который формируют вакцины. И штамм «Омикрон», которым повально начали болеть граждане Украины, яркое тому подтверждение. В дальнейшем инфекционист не исключает появление новых штаммов, вакцины против которых окажутся неэффективными. Но это не означает, что прививаться не нужно, в частности, нужно делать бустерную дозу людям в возрасте, а также тем, кто имеет сопутствующие заболевания. Говоря о молодых людях, Ольга Голубовская отметила, что для них бустерная доза не играет важную роль.

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