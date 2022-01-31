Невролог назвал особенности некоторых видов головной боли

Невролог больницы им. В.В. Виноградова Петр Соков рассказал, что некоторые виды головных болей могут указывать на наличие серьезного заболевания.

По словам специалиста в беседе, головная боль бывает первичной и вторичной. Первая является самостоятельной болезнью и включает в себя мигрень или головную боль напряжения. Вторичная головная боль встречается чаще: она похожа на обруч, сжимающий голову. Ее провоцируют стресс или напряжение мышц шеи, однако факторы могут быть индивидуальными. Также она может быть связана с травмами головы, нарушением кровообращения, опухолью или другой патологией мозга.

Если головная боль сопровождается другими неврологическими патологиями, такими как онемение в конечности, слабость, то стоит обратиться к специалисту.

Если боль возникает резко и имеет высокую интенсивность, нужно срочно вызывать скорую помощь, поскольку это может быть признаком инсульта или опухоли.

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