Врач назвал помогающие справиться со стрессом продукты

Употребление определенных продуктов поможет справиться со стрессом и его последствиями.

Он пояснил, что хорошее настроение у человека связано с образованием серотонина, а он в свою очередь образуется из триптофана. Гинзбург отметил, что триптофана много в белковой пище.

«Регулярное употребление такой еды помогает увеличить уровень триптофана, серотонина и делает нас устойчивыми к стрессам. Отличным продуктом, который богат белком, являются яйца. Те, кто едят на завтрак яйца, а не кашу или бутерброд, будут более стрессоустойчивы».

Также врач порекомендовал употреблять в пищу бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб, так как в этих продуктах много магния. Если этого элемента достаточно в организме, то человек меньше реагирует на раздражающие факторы, добавил диетолог.

Гинзбург пояснил, что белок также содержится в мясе, особенно полезна индейка, так как она богата и белком, и витамином B6. Ферментированные овощи тоже входят в рацион против стресса. В них содержатся пищевые волокна и бифидо- и лактобактерии, улучшающие микрофлору кишечника и снимающие воспаления, добавил врач.

При этом употребление данных продуктов не отменяет необходимости консультации специалиста.

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