Ученые назвали провоцирующие рак овощи

Исследователи из Всемирного фонда исследования рака пришли к выводу, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.

Консервирование овощей существенно замедляет скорость их порчи и сохраняет их питательные свойства, а также вкусовые качества. Для этого в продукты добавляют соль и кислоту.

По словам специалистов, высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, которые содержат нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие — к онкологии.

Рак желудка — злокачественная опухоль, которая происходит из эпителия слизистой оболочки желудка, может развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы, в том числе на пищевод, печень, легкие.

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