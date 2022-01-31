Диетолог назвала замедляющий старение и способствующий похудению продукт

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что грейпфрут способствует замедлению старения и уменьшает чувство голода, таким образом помогая похудеть.

Специалист в беседе объяснила, что в этом фрукте содержится много витаминов и микроэлементов, больше всего — витамина С и кремния: веществ, которые благотворно влияют на выработку коллагена. Также в грейпфруте есть другие составляющие, которые в настоящее время изучаются. Известно, что некоторые из них замедляют старение. Эти компоненты называются геропротекторами.

Одно из этих веществ называется нарингенин. Он обладает противоопухолевым, антиоксидантным, противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным действиями.

Также в грейпфруте содержится нобителин, полезный тем, кто хочет похудеть. А геспередин в его составе — это антиоксидант, он уменьшает аллергические реакции и делает сосуды более крепкими.

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