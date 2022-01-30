Онколог назвала главные факторы развития рака груди

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением онкомаммологии онкологического центра

По ее словам, чаще всего встречается мастопатия, проявляющаяся в виде доброкачественной опухоли. Она развивается в организме в ответ на дисгормональные нарушения.

Как уточнила врач, зачастую эта болезнь наблюдается у жительниц больших городов. К ключевым факторам развития заболевания эксперт отнесла нарушение гормонального фона, экологию и качество потребляемой пищи.

Также Азимова перечислила факторы, влияющие на образование злокачественной опухоли. К ним относятся раннее начало менструации, поздний климакс, а также неблагоприятные факторы окружающей среды.

Чтобы не пропустить развитие онкологического заболевания на его ранних стадиях, необходимо тщательно следить за своим состоянием. На образование рака молочной железы может указывать наличие уплотнений в груди, появление выделений, плотные образования в подмышечной впадине.

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