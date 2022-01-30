Врач назвал три ключевых фактора развития тромбоза

В образовании тромбоза играют роль три ключевых фактора.

«Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке», — уточнил медик в эфире.

При этом специалист указал на отсутствие методов, позволяющих точно определить наличие тромбов в организме.

К ним, как передает, врач отнес сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, курение, коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и некоторые медикаменты.

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