В России на части разлетелся истребитель

На территории РФ попал в автокатастрофу боевой истребитель Миг-31, который хотел взлететь. Это произошло на боевом аэродроме, расположенном на территории Новгородской области. Истребитель так и не реализовал попытку подняться в воздушное пространство, за пределами взлетной полосы он распался на части. Об этом сообщает ТАСС.

Российский истребитель Миг-31 развалился на аэродроме (фото: t.me/LastBP)

Фотография с боевым истребителем, от которого остались обломки, появилась в социальных сетях. Там же разместили официальную версию произошедшего

Представители Воздушно-космических сил России сделали заявление, что причина ЧП с боевым самолетом – его техническая неисправность.

Пилоты боевого самолета не пострадали. Но сам самолет, который по своим параметрам представляет собой двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, переломился почти наполовину. Представители Воздушно-космических сил страны дали заверение, что этот Миг-31 будет восстановлен.

Следует заметить, что в последнее время в РФ участились случаи ЧП с участием военных самолетов.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в России разбился истребитель МиГ-29 . По предварительной информации авиакатастрофа могла произойти из-за отказа техники. Инцидент произошел вчера, 18 августа, в Астраханской области России. Истребитель ВКС РФ МиГ-29 потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Отмечается, что полет совершался без боекомплекта. В результате происшествия погиб пилот летательного аппарата. По предварительной информации авиакатастрофа могла произойти из-за отказа техники. На место инцидента направилась комиссия Главного командования ВКС. К настоящему моменту устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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