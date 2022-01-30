Мошенническая схема – предлагают обменять ковидную тысячу на деньги

В социальных сетях разного рода ловкачи дают предложения соотечественникам о продаже ковидной тысячи за 650 гривен. Эта компенсация перечисляется на счет виртуальной карты и получить их наличными деньгами нельзя. Потратить тысячу возможно, купив абонент в спортзал или билет в кинотеатр, посетить музеи, приобрести любимую книгу. Ловкачи предоставляют предложения обменять виртуальные деньги на наличные купюры, пишет РБК-Украина.

Мошенники придумали новую схему (фото из открытых источников)

Такие объявления публикуются в Telegram- каналах.

При этом, предлагаемые условия являются сомнительными. Чтобы получить наличные деньги, заинтересованным предоставляют определенную ссылку, предлагают указать сумму платежа, а в разделе назначения – написать «спорт». Еще нужно указывать реквизиты своей карты «єПоддержка».

После того, как введена транзакция, обязательным условием является сброс скриншота. Ловкачи дают обещание, что вышлют клиенту на карту 650 гривен, которые он потом может получить.

Важно, что через несколько дней владелец аккаунта «сладкая водичка» поменял ник. Но предложения об объявлении о покупке ковидной тысячи за 650 гривен остались прежними.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что ш

охраи в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой. Мошенники в Украине используют новую схему обмана, связанную с доставкой от популярной платформы онлайн-объявлений OLX. Злоумышленники выражают желание якобы приобрести товар, размещенный на сайте, а затем обманом получают средства доверчивых украинцев. С такой схемой столкнулась жительница Днепра. В группе «Черный список магазинов и товаров Днепра» в cоцсети Facebook появилось сообщение о новой афере.

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