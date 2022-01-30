Схема обмана в Украине с OLX-доставкой — подробности

Мошенники в Украине используют новую схему обмана, которая связана с доставкой от популярной платформы онлайн-объявлений OLX. Злоумышленники изъявляют желание якобы приобрести товар, размещенный на сайте, а затем обманом получают средства доверчивых украинцев. С такой схемой столкнулась жительница Днепра, передает РБК-Украина.

Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой — фото из открытых источников

В группе «Черный список магазинов и товаров Днепра» в cоцсети Facebook появилось сообщение о новой афере. Мошенники на ресурсе заявляют, что их «заинтересовал» определенный товар и предлагают вести дальнейшую беседу в мессенджере. Затем аферисты бросают ссылку на фейковый сайт, где продавец «должен будет получить» деньги за свой товар. Мошенники пишут, что якобы оплатили его через OLX-доставку, а автору объявления нужно внести свои данные и реквизиты для «получения» денежных средств.

«Вы вводите информацию и данные о себе, а далее с вашей карты снимают все деньги», — пишет жительница Днепра и прилагает скриншоты переписки со злоумышленниками.

Издание отмечает, что эксперты в области безопасности неоднократно обращались к украинцам с призывом не переходить по неизвестным и сомнительным ссылкам на онлайн-ресурсах, в частности и на OLX. А тем более вводить где-то конфиденциальные данные или передавать их незнакомым лицам.

Напомним, что мошенники в Украине придумали способ обмана граждан, который связан с так называемой «тысячей Зеленского», которую могут получить вакцинированные украинцы. Аферисты под видом работников банка звонят с предложением перевести деньги с виртуальной карты на основную любого украинского банка.

Ранее на портале «Комментарии» — Мошенники в Украине используют схему обмана с такси.

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