Врач объяснил, как быстрее всего отличить ковид от ОРВИ

Дата публикации: 30 января 2022 г.

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Однако, после того как месяц назад, со второго июля, были введены жесткие требования: люди, заболевшие ОРВИ, автоматически приравниваются к больным коронавирусом и, значит, обязаны соблюдать режим самоизоляции, народ обращается к врачу, только если совсем припрет. Иногда это приводит к весьма печальным исходам.

«Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования, и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген — тест, который дополняет ПЦР-исследование», — в начале июля заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как совершенно правильно пояснила вице-мэр, это позволит ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных. Действительно, только так можно остановить дельта-штамм, который вытеснил все остальные респираторные заболевания. Чего не было никогда в истории человеческих болезней!

Да, благодаря инициативе мэрии статистика по COVID-19 в столице резко пошла на убыль, и за месяц просела аж в три раза — до трех тысяч выявляемых заболевших в сутки.

Но не означает ли это, что люди просто стали чураться любой болячки и вызова врачей, так как в этом случае они 100% автоматически становятся коронавирусными больными со всеми неприятными вытекающими — в виде социальных штрафов за выход на улицу, вместе с контактными…

С одной стороны, это хорошо, наверное: такая развернутая кампания по выявлению заболевших; с другой — если человек до последнего дотягивает и не обращается к докторам, при этом прекрасно понимая, что может быть носителем инфекции, но боясь санкций против себя и своих близких, — чем это может закончиться?

Мы попытаемся рассказать, как самостоятельно диагностировать у себя обычное ОРВИ и что делать в этом случае. За основу взяты советы пульмонолога Инны Мишиной.

Итак, как ни странно, COVID-19 отнюдь не уникален и тоже относится к ОРВИ, то есть острым респираторным вирусным инфекциям, характеризующимся похожими симптомами: кашель, насморк, повышение температуры, головная боль, першение и боли в горле. Такова реакция на болезнь нашего организма.

Ни ротавирус, ни обычные простуды на самом деле никуда не делись. И очень многие диагнозы COVID-19 при сомнительном ПЦР — это как раз они.

«Много случаев коронавируса начинается с комбинированной симптоматики. То есть присоединяется бактериальная инфекция — может болеть или першить горло», — поясняет пульмонолог.

Если появились симптомы ОРВИ, паника — самый плохой советчик. Надо трезво оценить ситуацию и свои симптомы: появился ли сухой кашель, пропал ли аппетит, началась ли диарея. Также следует обратить внимание на головную боль, ночную потливость, озноб, слабость.

«Если все эти симптомы начинают резко усиливаться — особенно тошнота и диарея (один из признаков дельта-вируса), прогрессирует кашель и становится тяжелее дышать, то лучше всего сдаться на руки врачам», — считает эксперт. Но при этом не надо ждать неделю, пока станет совсем худо, — максимум 1-2 дня. Почти у всех, кто заболел недавно, симптоматика нарастала очень быстро. Иногда — буквально в течение нескольких часов. До приезда врача (если состояние очень тяжелое) надо сбивать температуру и ждать. Либо не ждать и самому сдать тест ПЦР, причем если вы на даче, то не надо для этого ехать — лучше найти лабораторию поблизости (кстати, тогда есть вариант, что ваши данные не зацепит столичный РПН, и вы спокойно и дальше продолжите самоизолироваться на природе).

Да, самый знаменитый, пожалуй, симптом прошлого года — отсутствие вкуса и запаха — при «дельте» может как быть, так и не проявиться. По моему личному опыту, в той или иной форме аносмия есть у всех, но абсолютная, когда не пахнет ничего, — встречается гораздо реже. Обычно не пахнет какая-то определенная вещь или продукт, а остальные запахи могут просто искажаться.

Помимо ПЦР в любом случае самостоятельно следует сдать общий анализ крови, протромбиновый индекс (ПТИ) — который покажет отношение времени свертывания контрольной («нормальной») плазмы к времени свертывания плазмы пациента и возможность формирования сгустков тромбов, фибриноген — если он покажет плохую свертывающую способность крови, то вероятность коронавирусной инфекции велика».

И — будьте здоровы!

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