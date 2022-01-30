Раскрыты неожиданные качества косточек граната

Китайские ученые рекомендовали любителям граната не выбрасывать косточки. Они обнаружили их неожиданные и полезные свойства.

Как сообщает издание WeChat, о полезных свойствах граната известно не одно тысячелетие. Данный фрукт богат питательными веществами — в нем содержится большое количество витаминов С и В, органических кислот, сахаров, пищевых волокон и различных микроэлементов.

А вот косточки многие любители этого фрукта выбрасывают. Между тем, последние исследования выявили, что в косточках граната содержатся полифенолы, витамины и различные органические кислоты, обладающие антиоксидантными свойствами. Поэтому в отличие от других фруктов, гранат можно употреблять с косточками, потому что это благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, способствует пищеварению и возбуждает аппетит. При этом во время пережевывания косточек происходит очищение полости рта от бактерий.

Лучше использовать сорта граната с мягкими косточками. обычно они имеют светло-розовый цвет.

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