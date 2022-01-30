Иммунолог раскрыл особенность кашля при COVID-19

Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью рассказал об особенностях кашля при коронавирусной инфекции нового типа.

По словам специалиста, при кашле у больного коронавирусом выделяется мало мокроты или она может отсутствовать вовсе. Даже если ее в достаточном количестве, все равно необходимо сделать тест.

«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный», — поделился подробностями эксперт.

Врач подчеркнул, что не стоит диагностировать COVID-19 или его отсутствие по кашлю, поскольку в таком случае высок риск ошибки. Он порекомендовал делать тест при любом проявлении гриппа или ОРВИ.

Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать коронавирус, так как в настоящее время пандемия и идет подъем заболеваемости, отметил иммунолог. С большой вероятностью это и будет ковид, даже если имеется неглубокий кашель, резюмировал Крючков.

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