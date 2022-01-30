Определены опасные напитки, усиливающие процессы воспаления

Употребление популярных напитков может нанести непоправимый вред здоровью человека. Некоторые из них способны усиливать воспаление в организме. Такого мнения придерживается американский диетолог Эми Гудсон.

По словам специалиста, людям следует уделять более пристальное внимание продуктам, содержащимся в повседневном рационе.

Так, злоупотребление содовой, сладким чаем и другими напитками с высоким содержанием сахара может повлечь за собой хроническое воспаление на фоне других патологий.

Избыток сладких напитков может серьезно ударить по здоровью в долгосрочной перспективе. Сегодня употребление сахара является причиной возникновения проблем с лишним весом. Данное обстоятельство тоже может привести к хроническим воспалениям слабой степени.

В особенности Гудсон предостерегла от злоупотребления энергетическими напитками и алкоголем. Последний разрушает защитный слой слизистой оболочки кишечника и изменяет его микробиоту.

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