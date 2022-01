Названа самая лучшая диета для мозга человека

Исследователи Кембриджа изучили группу из более чем 900 взрослых людей, столкнувшихся с ухудшением работы мозга в последние несколько лет. В работе, опубликованной в British Journal of Nutrition, сказано, что ученые выяснили, насколько точно их выбор рациона совпадал с принципами средиземноморской диеты.

Они сравнили эту информацию с показателями когнитивного здоровья – состоянием памяти, речью, зрительным восприятием. Выяснилось, что соблюдение этой диеты было связано со значительно более медленным ухудшением работы мозга.

Другое исследование, опубликованное в начале 2021 года в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, проводилось среди почти пяти тысяч участников в течение 20 лет. Выяснилось, что при строгом соблюдении средиземноморской диеты старение мозга можно отодвинуть на шесть лет.

В нее входят мононенасыщенные жиры (орехи или оливковое масло), большое количество витаминов, минералов и фитохимических веществ (зелень) и умеренное количество соли. Эта диета также дает дополнительные преимущества. Она снижает риск сердечных заболеваний, продлевает жизнь и способность к деторождению.

