Врачи назвали пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

Пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека есть проблемы с печенью из-за алкоголя, назвали специалисты из британской организации British Liver Trust.

Врачи уточнили, что проблемы с печенью могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма человека.

Печень отвечает за нейтрализацию и вывод различных токсинов, поэтому при каждой новой фильтрации алкоголя часть клеток органа «умирает». Медики рекомендовали делать перерывы между употреблением алкогольных напитков, поскольку печени нужно время для регенерации.

Главными признаками проблем с печенью из-за спиртных напитков являются боль в животе, понос, тошнота, усталость и общее плохое самочувствие. Помимо прочего, может возникнуть и потеря аппетита.

«Если вы в больших количествах на протяжении нескольких лет употребляете алкоголь, то это может существенно снизить способность печени к регенерации. В дальнейшем это может привести к серьезному и необратимому повреждению этого органа», — подчеркнули специалисты.

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