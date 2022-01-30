В Британии назвали неизвестное ранее последствие высокого холестерина

Большинство людей знают, что повышенной уровень холестерина влечет за собой множество негативных последствий, затрагивая в основном сердечнос-сосудистую систему. Однако, исследование показало, что один симптом в ногах также может быть следствием высокого холестерина. Специалисты рекомендуют обратить на это внимание.

Как отмечается в публикации в издании Daily Express, речь идет о болях в икрах. Специалисты выяснили, что повышенный уровень липопротеинов низкой плотности, может вызвать воспаление сухожилий. В итоге человек ощущает боль в задней части икр.

В частности, повышенный уровень холестерина влияет на ахиллово сухожилие — которое соединяет икры с пяточной костью. Как рассказали эксперты центра Alliance Foot and Ankle Specialists, из-за повышенного холестерина может произойти тендинит — воспаление и раздражение ахиллова сухожилия.

Дело в том, что высокий уровень холестерина ведет к структурным изменениям, в результате чего сухожилия ослабляются.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!