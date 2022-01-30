Западное вооружение для ВСУ — как это поможет сдержать Россию

Последние несколько дней прошли под знаком увеличения масштабов военной помощи нашей стране со стороны западных союзников перед лицом возможной российской агрессии. В том или ином виде в этом процессе задействованы США, Великобритания, Чехия, балтийские страны.

Буквально за два дня — с 17 по 19 января – восемью рейсами военно-транспортных С-17 Великобритания перебросила около тысячи противотанковых гранатометов NLAW. Это такие себе одноразовые варианты Javelin, приспособленные для ведения боевых действий в городской застройке. Ракета комплекса может поразить цель на расстоянии от 20 до 800 метров – фактически в условиях прямой видимости. Причем эффективность NLAW очень велика – ведь кроме того, что он может пробить броню толщиной более 500 мм, так он поражает танк с самого незащищеного места — с крыши башни или моторно-трансмисионного отсека.

Комплекс легкий – весит всего 12,5 кг, так как предназначен для стрельбы с плеча и в отличии от стандартных РПГ (того же РПГ-7) может использоваться для стрельбы из закрытых помещений, что идеально для боев в городе.

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Американцы со своей стороны продолжают накачивать ВСУ ПТРК Javelin, однако не забывая и другие направления. Так, в одной из последних поставок были также одноразовые многоцелевые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, которые предназначены для боев в городских условиях. Оружие работает по принципу безоткатного орудия и позволяет стрелять из закрытых помещений. Осколочно-фугасная боеголовка эффективна как против каменных и бетонных бункеров, а также легкобронированной техники. Снаряд способен пробить бетон толщиной до 20 см, кирпич – 30 см или 210 см мешков с песком. Боевая часть активируется с помощью переключателя в носовой части, который способен различать условно «твердые» и «мягкие» цели. На мягких целях, таких как мешки с песком, детонация задерживается до тех пор, пока снаряд не войдет в цель, производя разрушительный эффект. При контакте с твердыми целями боевая часть детонирует сразу же.

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Чехия готова передать партию 152-мм снарядов, такие же снаряды и орудия Д-30 наши военные просят у Эстонии. Однако тут есть проблема – без разрешения Финляндии и что самое главное Германии (а орудия были куплены Финляндией из арсеналов бывшей ГДР и потом уже переданы Эстонии) их передать нельзя. Зато можно передать ПТРК Javelin, что Эстония и планирует сделать в ближайшие дни. Правда, о массовости говорить не приходится – национальные вооруженные силы располагают всего около 150 пусковыми установками и около 600 ракетами. Тем не менее, по словам посла Эстонии в Украине речь идет о десятках ракет.

Кроме того, Литва передает (по некоторым сведениям уже передала) несколько десятков ПЗРК Stinger, а Латвия готова передать даже САУ, ранее закупленные в Австрии. В принципе это был бы правильный шаг – запасов 155-мм снарядов в странах НАТО больше чем достаточно, а вот орудий для них у нас нет. Да и быстрое освоение таких артиллерийских орудий не выглядит чем-то совсем уж нереальным для наших артиллеристов.

И еще в одной из американских поставок можно заметить ящики с зажигательно-бронебойными патронами калибра .50 для снайперских винтовок Barrett M82, которые состоят на вооружении ВСУ. Такие боеприпасы нужны прежде всего для стрельбы на небольшие расстояния и когда нужно поразить легкобронированную технику или фортификационные сооружения типа блиндажа, для снайперской стрельбы используют совсем другие боеприпасы.

Подводя промежуточные итоги, можно с большой долей вероятности спрогнозировать к какой именно войне готовят нашу армию западные союзники. Понимая невозможность ВСУ противостоять российским вооруженным силам что называется в лоб (и причин тут много – от размеров вооруженных сил до чистой экономики) западные советники уже несколько лет стали делать упор на подготовку к высокомобильной войне с массированным использованием подразделений Сил Специальных Операций.

Уже сейчас при варианте массированного вторжения танковая угроза со стороны российской армии во многом будет нивелирована работой тех же расчетов Javelin и «Стугн», подкрепленных артиллерийскими и ракетными (все-таки «Точки» у нас еще есть и даже модернизированы, не стоит забывать за «Смерчи» с «Ольхой») ударами. В случае же самоубийственных попыток россиян взять приступом города – тот же Харькой, ставший притчей во языцех – их ждут многочисленные операторы NLAW или M141 Bunker Defeat Munition.

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Когда первый удар будет выдержан и темп наступления на большинстве участков будет сбит, тогда начнется изматывание противника силами мобильных групп спецназа с постепенным переводом боевых действий в долговременную партизанскую борьбу с упором на саботаж, диверсии и психологические операции.

Именно поэтому как части ССО (в первую очередь), так и армейские части первой линии массово получают современное стрелковое оружие (прежде всего снайперское), беспилотную разведывательную авиацию, современную тепловизионную и ночную оптику, системы обнаружения снайперских и артиллерийских позиций, современные комплексы связи и навигации. Артиллеристы же — системы расчёта и подготовки данных для артиллерии, а также возможно высокоточные боеприпасы.

И очень яркий пример успехов в перевооружении – насыщенность боевых порядков высокоточными стрелковыми комплексами (по некоторым оценкам их количество уже превышает 5 тысяч) и противотанковыми ракетными комплексами (только «Стугн» куплено около 7 тысяч ракет). Вкупе с техническими средствами наблюдения это дает неоспоримое преимущество не только над слабоподготовлеными и технически плохо оснащёнными подразделениями на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, но и над мотострелковыми частями и соединениями ВС РФ.

Немаловажным фактором в будущей войне является и тот факт, что ныне высшие командные посты заняли офицеры, имеющие серьезный опыт войны на Донбассе, начиная с 2014 года, которые могут принимать нестандартные решения и самое главное — брать ответственность.

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