Невролог дав поради для боротьби зі стресом

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Стрес — це відповідь організму на раптові зміни довкола, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці чи комфорту. Це наша захисна реакція: спочатку вмикаються компенсаторні механізми, але якщо стрес тривалий, компенсаторні механізми виснажуються і страждають мало не всі системи нашого організму — серцево-судинна, імунна та травна, пояснює лікар-невролог Євген Скрипник.


Американські вчені Холмс і Рей розробили шкалу, за якою можна оцінити ступінь тиску на психіку тієї чи іншої життєвої ситуації.

Відповідно до цієї шкали:

  • максимальну кількість — 100 балів — викликає смерть одного з подружжя;
  • розлучення — 75 балів;
  • в’язниця — 63 ;
  • смерть близьких -53;
  • шлюб — 50;
  • хвороба близьких — 44;
  • вагітність — 40;
  • втрата роботи — 47;
  • перехід в іншу школу – 20;
  • зміна звичного способу харчування — 15 балів;
  • і навіть такі приємні моменти, як свята, теж знаходять своє місце в шкалі — 12 балів.

Однак невролог поспішає заспокоїти: стрес помірної сили не є небезпечним для нашого здоров’я, він мобілізує організм на самозахист, на адаптацію до нової ситуації, спонукає людину бути більш активною і навіть може бути корисним. А ось якщо стрес перевершує можливості організму, тоді він може бути руйнівним для людини: у кров починають виділятися певні гормони, змінюється режим роботи багатьох систем організму.

Лікар нагадує, що встановлено прямий зв’язок між стресами і такими захворюваннями, як гіпертонія, виразка шлунку, стенокардія, інфаркт та інсульт.

Поради невролога при боротьбі зі стресом:

  • передусім сон;
  • розслабляюча ванна;
  • заняття спортом;
  • банани, молоко та шоколад (містять магній та триптофан, який потім перетворюється на гормон щастя — серотонін);
  • улюблена справа — відволікайтеся;
  • пийте багато води — вода виводить надлишок гормонів стресу кортизолу та адреналіну.

GreenPost