Невролог дав поради для боротьби зі стресом

Стрес — це відповідь організму на раптові зміни довкола, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці чи комфорту. Це наша захисна реакція: спочатку вмикаються компенсаторні механізми, але якщо стрес тривалий, компенсаторні механізми виснажуються і страждають мало не всі системи нашого організму — серцево-судинна, імунна та травна, пояснює лікар-невролог Євген Скрипник.





Американські вчені Холмс і Рей розробили шкалу, за якою можна оцінити ступінь тиску на психіку тієї чи іншої життєвої ситуації.

Відповідно до цієї шкали:

максимальну кількість — 100 балів — викликає смерть одного з подружжя;

розлучення — 75 балів;

в’язниця — 63 ;

смерть близьких -53;

шлюб — 50;

хвороба близьких — 44;

вагітність — 40;

втрата роботи — 47;

перехід в іншу школу – 20;

зміна звичного способу харчування — 15 балів;

і навіть такі приємні моменти, як свята, теж знаходять своє місце в шкалі — 12 балів.

Однак невролог поспішає заспокоїти: стрес помірної сили не є небезпечним для нашого здоров’я, він мобілізує організм на самозахист, на адаптацію до нової ситуації, спонукає людину бути більш активною і навіть може бути корисним. А ось якщо стрес перевершує можливості організму, тоді він може бути руйнівним для людини: у кров починають виділятися певні гормони, змінюється режим роботи багатьох систем організму.

Лікар нагадує, що встановлено прямий зв’язок між стресами і такими захворюваннями, як гіпертонія, виразка шлунку, стенокардія, інфаркт та інсульт.

Поради невролога при боротьбі зі стресом:

передусім сон;

розслабляюча ванна;

заняття спортом;

банани, молоко та шоколад (містять магній та триптофан, який потім перетворюється на гормон щастя — серотонін);

улюблена справа — відволікайтеся;

пийте багато води — вода виводить надлишок гормонів стресу кортизолу та адреналіну.

GreenPost