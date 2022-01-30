Невролог дав поради для боротьби зі стресом

Стрес — це відповідь організму на раптові зміни довкола, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці чи комфорту. Це наша захисна реакція: спочатку вмикаються компенсаторні механізми, але якщо стрес тривалий, компенсаторні механізми виснажуються і страждають мало не всі системи нашого організму — серцево-судинна, імунна та травна, пояснює лікар-невролог Євген Скрипник.
Американські вчені Холмс і Рей розробили шкалу, за якою можна оцінити ступінь тиску на психіку тієї чи іншої життєвої ситуації.
Відповідно до цієї шкали:
- максимальну кількість — 100 балів — викликає смерть одного з подружжя;
- розлучення — 75 балів;
- в’язниця — 63 ;
- смерть близьких -53;
- шлюб — 50;
- хвороба близьких — 44;
- вагітність — 40;
- втрата роботи — 47;
- перехід в іншу школу – 20;
- зміна звичного способу харчування — 15 балів;
- і навіть такі приємні моменти, як свята, теж знаходять своє місце в шкалі — 12 балів.
Однак невролог поспішає заспокоїти: стрес помірної сили не є небезпечним для нашого здоров’я, він мобілізує організм на самозахист, на адаптацію до нової ситуації, спонукає людину бути більш активною і навіть може бути корисним. А ось якщо стрес перевершує можливості організму, тоді він може бути руйнівним для людини: у кров починають виділятися певні гормони, змінюється режим роботи багатьох систем організму.
Лікар нагадує, що встановлено прямий зв’язок між стресами і такими захворюваннями, як гіпертонія, виразка шлунку, стенокардія, інфаркт та інсульт.
Поради невролога при боротьбі зі стресом:
- передусім сон;
- розслабляюча ванна;
- заняття спортом;
- банани, молоко та шоколад (містять магній та триптофан, який потім перетворюється на гормон щастя — серотонін);
- улюблена справа — відволікайтеся;
- пийте багато води — вода виводить надлишок гормонів стресу кортизолу та адреналіну.
GreenPost