Врачи назвали симптом рака, который проявляется на лице, ушах и шее

Врачи уточнили, что речь идет о самой распространенной форме рака — базальноклеточной карциноме.

Издание со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании сообщило, что появление дефектов кожи на лице, шее и ушах может быть симптомом рака.

Врачи уточнили, что речь идет о самой распространенной форме рака — базальноклеточной карциноме.

Среди симптомов на коже могут проявляться шишки или красные чешуйчатые пятна, которые зачастую отличаются темным или коричневым цветом и сопровождаются зудом. Помимо прочего, могут появиться следы, напоминающие шрамы.

«Шишка медленно увеличивается в размерах и может со временем стать твердой, кровоточить и превратиться в болезненную язву», — отмечает издание.

Специалисты отметили, что этот тип рака считается одним из наиболее поддающихся лечению при своевременном обращении к врачам.

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