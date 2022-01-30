Вопросы к Путину озвучили украинцы в Facebook

Члены клуба «Комментарии» в Facebook рассказали, какой вопрос они бы задали президенту России Владимиру Путину в условиях восьмилетней войны на Донбассе, усиливающейся российской агрессии и угрозы полномасштабного вторжения, на которую в последние месяцы обращают внимание украинские власти и западные партнеры.

Владимир Путин — фото: kremlin.ru

Так, большинство украинцев хотят спросить главу Кремля, когда он «оставит наше государство в покое» и «закончит войну на Востоке Украины?»:

» Когда вы оставите Украину в покое?», «Когда ты заберешь свои войска и отстанешь от Украины?», «Когда закончится война на Донбассе и выведут войска с наших территорий?», «Чего тебе надобно от нашей Украины?», «Зачем вам это было нужно?», «Сколько можно?», — пишут в комментариях пользователи.

Также многие хотели бы узнать у российского президента, когда он «уйдет на пенсию» или «в отставку», а некоторых пользователей интересует, верит ли Владимир Путин в Бога.

При этом весьма распространенным оказался вопрос от украинцев, нет ли у главы РФ двойников, а те, кто уверен, что могут существовать, спрашивают «сколько их еще осталось?».

«Ты настоящий Путин или двойник?», «Сколько у вас еще двойников?», «Какому по счету Путину вопрос?», — интересуются члены клуба «Комментарии» .

Однако также часто пользователи вопрошали, за все ли происходящее на территории Украины и у ее границ нужно спрашивать у Путина. Украинцы отмечают, что хотели бы задать много вопросов руководству нашего государства, в частности, его президентам.

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» — Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину.

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