Терминал по приему сжиженного природного газа построят в Греции

Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд куб. м в год должен заработать в конце 2023 года, анонсировал оператора проекта Gastrade SA.

В Греции принято окончательное инвестиционное решение о строительстве второго терминала по приему сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на оператора проекта Gastrade SA сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 30 января.





В стране уже работает один терминал. В 2021 году он принял 2,4 млрд. куб. м газа.

При этом новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд. куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Как отмечает оператор, мощности терминала законтрактованы уже наполовину.

Отмечается, что проект строительства терминала получил господдержку от Греции в 167 млн ​​евро.

Напомним, что ранеев Европе осталось менее 40% запасов газа. Запасы газа в Европе сейчас на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет. Впереди еще два месяца отопительного сезона.

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