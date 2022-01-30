У лютому на заправках дуже сильно підскочить ціна на бензин

У лютому 2022 року експерти прогнозують суттєве підвищення цін на паливо, через що частина водіїв не зможе заправляти свої автівки.
Источник: avtodream.org
Про це пише тематичне видання Avtosota.
Згідно з прогнозом аналітиків, у лютому літр бензину переступить позначку у 40 гривень.
Окрім цього, сильно здорожчає газ — до 25 гривень.
Експерти називають декілька причин для суттєвого здорожчання палива в Україні:
зростання курсу долара;
ситуація на міжнародному енергетичному ринку;
державне регулювання цін.
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Більш того, як зазначають спеціалісти, підвищення цін на паливо призведе до здорожчання вартості проїзду у громадському транспорті, а попит на автомобілі впаде, через що на вулицях побільшає пішоходів.