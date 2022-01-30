с витамином D и не только

В период простудных заболеваний, вспышки которых, как правило, происходят зимой, организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала, какие продукты стоит включить в свой рацион в это время.

Специалист в первую очередь указала на продукт, богатый витамином D: рыбу. Особенно много его в лососе, нерке, тунце и сардине.

Также необходимо включить в рацион кисломолочные продукты, которые богаты пробиотиками и лактобактериями.

Обязательным пунктом в зимнем меню должна быть квашеная капуста, так как при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков.

«Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — сказала врач в интервью РИА «Новости».

Помимо прочего, нельзя забывать о свежих фруктах и овощах. Нуржахан подчеркнула, что чем разнообразнее будет ваш рацион — тем меньше риск простудных и вирусных заболеваний в зимний период.

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