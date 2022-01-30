Дієтолог розповіла про користь зеленого чаю

Щоденне вживання зеленого чаю здатне знизити розвиток небезпечних захворювань. Про користь цього простого напою для організму розповіла дієтологиня Тетяна Іваннікова.

За словами експертки, зелений чай має заспокійливі властивості. Крім того, його вживання може захистити людину від стресового переїдання.





Напій містить велику кількість катехінів і вітаміну С, говорить дієтологиня. Катехіни сприяють зміцненню стінок капілярів, зниженню ризику розвитку ракових клітин і підвищенню імунітету. Вони також можуть попередити ризик розвитку склерозу, заявила Іваннікова.

Однак деяким дієтологи радять з обережністю підходити до вживання зеленого чаю. Уважніше слід бути людям зі зниженим тиском і захворюваннями печінки і кишечника.

GreenPost