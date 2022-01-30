Названы топ-10 продуктов, в которых нет ничего полезного

Дата публикации: 30 января 2022 г.

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Второй продукт – это большинство фруктовых соков, все из-за того же сахара. Поэтому лучше пить свежевыжатые соки – вы хотя бы знаете, из чего они состоят.

Третий – это жареная пищи. При жарке образуются вредные соединения. Лучше прибегать к варке, тушению, бланшированию, приготовлению на пару.

Четвертый – это выпечка, печенье и пирожные. Они очень калорийны и не содержат полезных питательных веществ. Зато в них достаточно сахара, муки высшего сорта, трансжиров и консервантов. Такое сладкое лучше заменять греческим йогуртом, фруктами и темным шоколадом.

Пятый – это картофель фри и чипсы. Они содержат большое количество акриламидов, образующихся при жарке картофеля. Лучше есть отварной картофель, а если хочется «похрустеть», то для этого существуют морковь и орехи.

Шестой – это низкокалорийные йогурты, в которых мало жира, но много сахара. Такие йогурты не содержат никаких пробиотиков. Поэтому лучше остановиться на традиционных жирных йогуртах.

Седьмой – это мороженое. В нем много сахара и его легко переесть. Лучше брать самое простое мороженое с минимальным количеством добавок.

Восьмой – переработанное мясо. Это бекон, колбасы, сосиски. Лучше избегать этих продуктов совсем.

Девятый – это плавленый сыр. С обычным сыром он не имеет ничего общего, состоит из эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара. Лучше отказаться от плавленых сыров. Предпочитая им фету, моцареллу и творожные виды сыров.

Десятый – покупной готовый кофе с сиропами. Такие напитки содержат много сахара, что очень вредно.

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