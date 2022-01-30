Назван неожиданный симптом, свидетельствующий о раке

Смертность о рака легких занимает 25% от всех смертей от онкологических заболеваний. Шансы на выздоровление есть, если болезнь удается обнаружить на ранней стадии. Поэтому так важно исследование, которое позволило ученым помимо кашля и одышки назвать еще один неожиданный симптом, который может говорить об этом опасном заболевании.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения призвала людей, обнаруживших необычные изменения, сдавать анализы и проходить проверку. В частности, сообщается, что один симптом рака легких, возникающий на пальцах, люди зачастую не замечают, хотя это признак заболевания.

Рак легких, лёгочный фиброз и муковисцидоз часто сопровождаются симптомом барабанных палочек, говорится в публикации. Речь идет об утолщении концевых фаланг пальцев кистей, сопровождаемое деформацией ногтевых пластинок, которые изгибаются вокруг кончиков пальцев. При этом ноготь приобретает округлую форму как у часового стекла.

Врачи объясняют, что этот симптом может появиться и у здорового человека, так как это наследственное состояние. Но пройти проверку не помешает.

Последние данные говорят, что подобный симптом отмечается у 35% пациентов, болеющих немелкоклеточным раком легких, и у 4% страдающих мелкоклеточным раком легких.

Пока полностью механизм утолщения концевых фаланг пальцев не выяснен. Но ученые полагают, что это может быть результатом увеличения притока крови к конечностям. Симптом может возникнуть на ранее стадии заболевания.

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