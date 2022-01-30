Последствия коронавируса — Патологию легких нашли у переболевших COVID-19

Ученые Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR провели научный эксперимент при участии 36 добровольцев, в ходе которого обнаружили патологию легких у тех, кто переболел коронавирусом. Речь идет о затрудненном переносе газов кровью. Об этом пишет «Корреспондент».

У переболевших COVID-19 обнаружили тяжелую патологию легких — фото из открытых источников

Отмечается, что из 36 участников исследования 13 человек были здоровы. При этом некоторые пациенты после перенесенного коронавируса в легкой форме жаловались на одышку через некоторое время после того, как справились с заболеванием.

«С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы (11 человек. — прим. ред.), в то время, как все остальные исследования прошли нормально», — отметили ученые.

В исследовании отмечается, что обыкновенные методы обследования, включая компьютерную томографию, не обнаружили у участников научного эксперимента отклонений.

Специалисты обратили внимание, что последствия диагностированной патологии остаются неизвестными, что требует дальнейших исследований в данной сфере.

Напомним, что в Украине прогнозируют серьезную вспышку коронавирусного заболевания, которая может повлечь до 70 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. В ближайшие пару недель количество суточных заражение ковидом будет только расти.

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