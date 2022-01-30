Фахівці порадили продукти для зниження цукру в крові

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Переддіабет – це стан схильності до цукрового діабету. У людей з переддіабетом рівень цукру в крові вище встановленої норми. Імовірність розвитку такого стану можуть підвищувати надлишкова маса тіла, малорухливий спосіб життя або спадковість. Для зниження рівня цукру в крові людям з переддіабетом рекомендується включити в раціон певні продукти.

Фахівці Клівлендської клініки (Cleveland Clinic) стверджують, що зміна способу життя може запобігти або відстрочити початок діабету другого типу. Мета полягає в тому, щоб зменшити споживання простих вуглеводів, замінивши їх складними.


Від яких продуктів слід відмовитися

Перше правило-скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор. З раціону потрібно прибрати:

  • солодкі напої (лимонад, чай і кава з підсолоджувачами, фруктові соки);
  • алкоголь;
  • джеми і желе;
  • сироп;
  • мед;
  • цукерка;
  • випічка;
  • різні закуски (чіпси, крекери, сухарики);
  • білий рис;
  • білий хліб.

Які продукти вживати

Важливо знайти корисні замінники перерахованих вище продуктів. Наприклад, можна додати в раціон цільнозерновий хліб і макаронні вироби, коричневий і дикий рис, ячмінь, булгур, гречку.

Також важливо вживати продукти, багаті білком. Білок уповільнює швидкість надходження вуглеводів в кровотік, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. Крім того, вживання білка допомагає надовго зберегти відчуття ситості і зменшити бажання перекусити.

У раціон рекомендується включити:

  • яйця;
  • пісне м’ясо;
  • риб;
  • бобові;
  • сир і кисломолочний сир з низьким відсотком жирності;
  • тофу;
  • горіхи і насіння;
  • овочі;
  • фрукти з низьким вмістом цукру (наприклад ягоди і ківі).

ukrhealth