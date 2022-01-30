Фахівці порадили продукти для зниження цукру в крові

Переддіабет – це стан схильності до цукрового діабету. У людей з переддіабетом рівень цукру в крові вище встановленої норми. Імовірність розвитку такого стану можуть підвищувати надлишкова маса тіла, малорухливий спосіб життя або спадковість. Для зниження рівня цукру в крові людям з переддіабетом рекомендується включити в раціон певні продукти.

Фахівці Клівлендської клініки (Cleveland Clinic) стверджують, що зміна способу життя може запобігти або відстрочити початок діабету другого типу. Мета полягає в тому, щоб зменшити споживання простих вуглеводів, замінивши їх складними.





Від яких продуктів слід відмовитися

Перше правило-скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор. З раціону потрібно прибрати:

солодкі напої (лимонад, чай і кава з підсолоджувачами, фруктові соки);

алкоголь;

джеми і желе;

сироп;

мед;

цукерка;

випічка;

різні закуски (чіпси, крекери, сухарики);

білий рис;

білий хліб.

Які продукти вживати

Важливо знайти корисні замінники перерахованих вище продуктів. Наприклад, можна додати в раціон цільнозерновий хліб і макаронні вироби, коричневий і дикий рис, ячмінь, булгур, гречку.

Також важливо вживати продукти, багаті білком. Білок уповільнює швидкість надходження вуглеводів в кровотік, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. Крім того, вживання білка допомагає надовго зберегти відчуття ситості і зменшити бажання перекусити.

У раціон рекомендується включити:

яйця;

пісне м’ясо;

риб;

бобові;

сир і кисломолочний сир з низьким відсотком жирності;

тофу;

горіхи і насіння;

овочі;

фрукти з низьким вмістом цукру (наприклад ягоди і ківі).

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