Фахівці порадили продукти для зниження цукру в крові

Переддіабет – це стан схильності до цукрового діабету. У людей з переддіабетом рівень цукру в крові вище встановленої норми. Імовірність розвитку такого стану можуть підвищувати надлишкова маса тіла, малорухливий спосіб життя або спадковість. Для зниження рівня цукру в крові людям з переддіабетом рекомендується включити в раціон певні продукти.
Фахівці Клівлендської клініки (Cleveland Clinic) стверджують, що зміна способу життя може запобігти або відстрочити початок діабету другого типу. Мета полягає в тому, щоб зменшити споживання простих вуглеводів, замінивши їх складними.
Від яких продуктів слід відмовитися
Перше правило-скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор. З раціону потрібно прибрати:
- солодкі напої (лимонад, чай і кава з підсолоджувачами, фруктові соки);
- алкоголь;
- джеми і желе;
- сироп;
- мед;
- цукерка;
- випічка;
- різні закуски (чіпси, крекери, сухарики);
- білий рис;
- білий хліб.
Які продукти вживати
Важливо знайти корисні замінники перерахованих вище продуктів. Наприклад, можна додати в раціон цільнозерновий хліб і макаронні вироби, коричневий і дикий рис, ячмінь, булгур, гречку.
Також важливо вживати продукти, багаті білком. Білок уповільнює швидкість надходження вуглеводів в кровотік, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. Крім того, вживання білка допомагає надовго зберегти відчуття ситості і зменшити бажання перекусити.
У раціон рекомендується включити:
- яйця;
- пісне м’ясо;
- риб;
- бобові;
- сир і кисломолочний сир з низьким відсотком жирності;
- тофу;
- горіхи і насіння;
- овочі;
- фрукти з низьким вмістом цукру (наприклад ягоди і ківі).
ukrhealth