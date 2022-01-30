В Китае назвали продлевающий жизнь напиток

Китайские ученые доказали положительный эффект зеленого чая в продлении жизни

Китайские ученые провели исследование и доказали положительный эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему. Поскольку заболевания сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире, чай назвали напитком, продлевающим жизнь. Информацию передает со ссылкой на Mirror.

В исследовании в Китае приняли участие более 100 тысяч человек. Одна из контрольных групп пила зеленый чай как минимум трижды в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Эксперимент продолжался семь лет, в течение которых испытуемых постоянно проверяли врачи.

Результаты от регулярного употребления зеленого чая оказались заметными: риск смерти у членов группы, которая пила чай, снизился на 15 процентов, причем риск получить инфаркт или инсульт снизился еще сильнее. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

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