Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса

JTM: ученые из США доказали способность антител после COVID-19 атаковать здоровые клетки

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших коронавирусом людей, представляют опасность для здоровья. Результатами своей работы ученые поделились в статье в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

Опасность антител

Ученые из США предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

При этом ранее ученые Института исследований приматов в Геттингене в Германии доказали бесполезность основных антител против омикрон-штамма коронавируса. Они отметили более быстрое распространение этого варианта инфекции, чем любого предыдущего, и предрекли ему доминирующую роль во всем мире.

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