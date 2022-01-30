Австралийка родила своего внука — удивительная история

Спрос

на суррогатное материнство стремительно растет по всему миру и помогает бесплодным

парам стать счастливыми родителями. Недавно в Австралии 54-летняя женщина,

таким образом, родила собственного внука. Об этом сообщает издание Dailymail.

Австралийка родила своего внука (фото из открытых источников)

Известно,

что женщина претендует на звание самой старейшей пока суррогатной матери. Она

решила выносить ребенка для 28-летней дочери Меган, которой еще в подростковом

возрасте диагностировали синдром MRKH (врожденное состояние, при котором у

женщины нет матки, — прим. авт.).

Австралийка

пошла на такой шаг, потому что предыдущие попытки ее дочери стать мамой не

увенчались успехом. Им с мужем должна была родить ребенка женщина из Канады, но

к сожалению, малыш умер во время беременности. Позже пара пережила еще две

неудачные пересадки эмбриона.

Но

13 января 2022 года на свет появился мальчик Уинстон. Кесарево сечение было

запланировано за пару месяцев вперед, роды прошли по плану. Бабушка чувствует

себя хорошо и говорит, что беременность была не очень легкой, но она безумно

счастлива, что смогла сделать такой удивительный подарок для своей дочери и

зятя.

Напомним,

что англичанка купила набор

для оплодотворения на eBay и родила ребенка.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что Украина – одна из стран, в которых суррогатное материнство разрешено. Цена вопроса – от 35 до 60 тыс.

долларов. Минимальная плата за рождения ребенка такая же, как и в соседних

России, Беларуси и Грузии.

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также, что шотландка стала суррогатной матерью для своей сестры. 25-летняя

женщина выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее супруга.

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