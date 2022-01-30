Continental и Volterio объединяются для создания домашнего робота для зарядки электромобилей

Стартап под названием Volterio разработал «полностью автоматического зарядного робота», который сочетает в себе удобство беспроводного зарядного устройства со скоростью проводного соединения.

Источник: avtodream.org

Идея довольно проста: зарядка состоит из розетки, установленной под транспортным средством, и роботизированного зарядного устройства на полу гаража. Все, что нужно сделать владельцам, — это припарковаться над зарядным устройством, и два компонента автоматически соединятся и начнут заряжать автомобиль.





Причём оба устройства сообщают о своем местоположении, а установленный на полу робот для зарядки может исправить «отклонение до 30 сантиметров от идеального положения для парковки».

Такое домашнее зарядное устройство сможет обеспечивать мощность 22 кВт.

Также разработчики готовят ещё одну версию роботизированного зарядного устройства мощностью более 50 кВт. Сейчас Volterio объединилась с Continental Engineering Services, чтобы запустить свою разработку в производство.

Уже в середине этого года появится предсерийный вариант, а серийное производство планируется начать в 2024 году.