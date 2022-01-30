Названі негативні властивості жуйки

Жуйку можна використовувати тільки протягом пари хвилин. В іншому випадку вона починає шкодити організму.

Жуйка може привести до розвитку гастриту. Справа в тому, що коли м’ятна гумка потрапляє в рот, то організм сприймає її як їжу, а отже, починає виділяти всі необхідні для правильного засвоєння речовини.





Однак в результаті шлунок залишається порожній, а на його слизову діють травні соки, що і призводить до запалення.

Жуйка не тільки не захищає від карієсу, але і завдає шкоди зубам. Особливо вона протипоказана людям, у яких є пародонтоз. Звичайно, після їжі можна скористатися м’ятною гумкою, щоб освіжити подих, але для досягнення необхідного ефекту достатньо всього пари хвилин.

Крім того, жуйка складається в основному з синтетичних речовин, а це загрожує виникненням алергії. Йдеться в першу чергу про хлорофіл, ментол і бутилгідрокситолол.

ukrhealth