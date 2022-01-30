Врач назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет

Врач Родригес: людям старше 50 лет следует увеличить время разминки перед пробежкой

Физиотерапевт и тренер по спортивной медицине, владелец компании Endurance Sports Physical Therapy and Performance Майкл Родригес назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет. Его слова передает издание Next Avenue.

По словам врача, во время пробежки значительно (от двух до пяти раз) повышается нагрузка на коленный сустав, и это создает особые проблемы для бегунов старшего возраста. Чтобы снизить риск травмы, им следует увеличить время разминки перед пробежкой, считает Родригес. Он также порекомендовал медленнее наращивать километраж, сократить количество тренировок и выбирать для бега мягкие поверхности — например, тропинки.

Эксперт отметил необходимость отдыха: важно давать организму восстанавливаться, высыпаться и следить за рационом, уделяя особое внимание содержанию кальция и витамина D. Специалист также заявил, что людям с прогрессирующим остеоартрозом и бегунам, перенесшим операцию по замене коленного или тазобедренного сустава, следует переключиться на аэробные упражнения с низким или неинтенсивным воздействием. «Если симптомы появились недавно, то не следует это игнорировать — можно сделать много вещей, чтобы помочь», — отметил он.

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