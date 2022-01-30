MOLFAR выпустил новый сингл MANDRAGORA

Вышел новый сингл украинского певца MOLFAR под названием MANDRAGORA. Это уже четвертый релиз украинского молодого музыканта, который исполняет музыку у стиле trap и альтернативный поп.

MANDRAGORA – это песня, которая написана на основе древнегреческого мифа о Селене и Эндимионе. Богиня Луны Селена встретила в горах пастуха Эндимиона и полюбила его с первого взгляда. Каждую ночь она приходила к нему вместе с лунным светом на вершину горы, только там они могли видеться благодаря волшебству мандрагоры, которые до сих пор зовут в горы влюбленные пары,

— рассказывает MOLFAR.

Над новым релизом MOLFAR сотрудничал вместе с известным музыкантом и саундпродюсером Романом Череновим, более известным как MORPHOM. MANDRAGORA – первая совместная работа музыкантов.

Над треком мы работали вместе с крутым саунд-продюсером MORPHOM. Благодаря его интересным идеям добавилось крутое звучание живых сопилок в треке и можно смело сказать, что мы основали украинский этно-трэп. Мне очень понравилось такое сотрудничество и MOLFAR зазвучал по-новому. Во время работы над треком, мы хотели добавить магичности в вокале и в аранжировке, чтобы подчеркнуть историю и передать правильную эмоцию, думаю, у нас это получилось, – сообщил певец.

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